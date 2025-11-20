La Juventus guarda al Vietnam per conquistare il mercato asiatico. E sabato ritorna il campionato

“La Juventus Football Club annuncia una partnership ufficiale con KJC, una delle principali società di intrattenimento del Vietnam, che segna una tappa significativa nella strategia di espansione globale del club. Questa collaborazione sottolinea l’impegno della Juventus nel rafforzare la propria presenza nel mercato asiatico, una regione fondamentale per il futuro del calcio. Attraverso questa partnership, la Juventus approfondirà il suo legame con i tifosi vietnamiti, accrescerà la riconoscibilità del marchio e rafforzerà la sua posizione in questo mercato dinamico. Unendo le forze con KJC, la Juventus mira a offrire esperienze coinvolgenti e a promuovere una vivace cultura calcistica in tutto il Vietnam”.
Lontano dalle luci della ribalta intanto, il Deus Ex Machina bianconero Damien Comolli, a breve darà l’Ok per ufficializzare il nuovo direttore sportivo della Juve, con l’opzione Marco Ottolini sempre in pole position. E sabato sera si torna in campo, con i bianconeri (col dirigente Giorgio Chiellini sempre più al centro del progetto?) di mister Luciano Spalletti impegnati a Firenze contro la Fiorentina. Ah … nel prossimo calciomercato di riparazione invernale, non aspettiamoci grandi operazioni dalla Vecchia Signora.
Stefano Mauri