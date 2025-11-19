“Sei mai stata crocifissa per ingenuità? Succede… Alle ragazze per bene” di Annalisa? Clamorosa! Come “Solo una sana e consapevole libidine” di Zucchero

“Sei mai stata crocifissa per ingenuità? \ Succede (A chi?) Alle ragazze per bene

Non cadrò nei cliché perché \ Pa-ra-pa-pa-ra-ra-pa-pa, meglio sola”.

Questo ritornello, passaggio – manifesto ella canzone “Esibizionista” di Annalisa, beh è già un’icona pop. E sta alla musica contemporanea, come “Solo una sana e consapevole libidine \ Salva il giovane dallo stress e dall’azione cattolica”, di Zucchero, stava alle cosiddette canzonette, anche se in realtà erano, sono e saranno capolavori, della musica leggera italiana che fu quella tra gli anni Ottanta e i Novanta.

A proposito, ecco, lo scorso mese di ottobre, cosa avevano scritto sulla versione On Line di Leggo, dopo il debutto, sulla scena mediatica, dell’ultimo, travolgente successo della popstar italiana, scritto, con e per lei da Davide Simonetta e Paolo Antonacci, due straordinari “Artigiani” del panorama musicale nazionalpopolare: “Annalisa è un’ esibizionista, nel vero senso della parola. Ama esibire la sua bellezza, il suo talento, il suo carisma. Presenta a Che tempo che fa il suo nuovo album, Ma io sono fuoco, e lei infiamma lo studio con la sua prima esibizione in tv di Esibizionista. Forte e decisa, sottolinea che i testi dei suoi brani li scrive lei stessa, insieme ad altri due componenti del suo team con cui collabora da ormai 10 anni”.

Stefano Mauri