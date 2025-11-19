Annalisa accende l’Italia col suo tour e non ha dubbi: “Lady Gaga è la Pop Star più completa”

Ospite del programma di Radio Deejay Say Waaad, Annalisa, come riportato dal sito internet: everyeye.it ha sorpreso molti con una dichiarazione netta. La cantante, reduce da uno dei periodi più fortunati della sua carriera, ha infatti raccontato di essere rimasta folgorata dall’energia e dalla versatilità di Lady Gaga: “Nei miei show ballo, ma non è che mi metto e faccio chissà quali capriole. Chi è la più brava a fare spettacoli in cui si canta, si balla e si fa intrattenimento. Questa è facile per me. Madonna? No. Per me è Lady Gaga la più brava”.

Così ha parlato, Annalisa Scarrone, in arte, Annalisa, in tour con le canzoni del suo album “Ma io sono fuoco“, il suo disco personale e viscerale, con sonorità contemporanee e vintage e i suoi successi storici. E col suo nuovo singolo, “Esibizionista”, mette in scena il tema della seduzione e dell’inganno, cantando a modo suo, con ironia e provocazione la presa di coscienza di fronte a rapporti narcisisti.

Stefano Mauri