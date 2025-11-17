Emma Marrone in “Apnea” per la vittoria di Jannik Sinner a Torino

C’era anche la cantante Emma Marrone, a Torino, ad assistere al trionfo di Jannik Sinner, all’Atp di tennis, nella finalissima con Alcaraz. E via social, quando è partita, la sua canzone “Apnea”, per intrattenere il pubblico prima della partita, Emma ha postato la storia accompagnata dalla seguente frase: “E’ successo anche questo. Sono svenuta”.
Intanto, la bellissima canzone di Emma Marrone, “Brutta Storia” va fortissimo, gira su tutte le radio, fa cantare, ballare e sognare e la classifica EarOne Airplay Radiodella settimana 46 del 2025 (dal 7 al 13 novembre) l’ha premiata come brano più ascoltato.
Stefano Mauri
