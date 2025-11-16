Annalisa in tour e’ pazzesca. E il singolo “Esibizionista” è un inno moderno della seduzione

Quindi, dal vortice al fuoco, prosegue, fortissimo, il viaggio musicale di Annalisa. E il suo nuovo brano, “Esibizionista” piace, fa pensare, ma soprattutto cantare e ballare tutti. E la Dj PopDance Deborah De Luca, del pezzone della Pop Star ligure, ballabilissimo ha già realizzato un remix, potente, coinvolgente dei suoi.

Ah … “Esibizionista”, scritto dalla stessa Annalisa, con Davide Simonetta da Bagnolo Cremasco e Paolo Antonacci con ironia, disincanto e leggerezza, mette in scena la seduzione, l’inganno, la presa di coscienza, e lo fa con ironia, stile e provocazione, raccontando senza sconti episodi di vita noti a tutti. E il passaggio: “Sei mai stata crocifissa. Per ingenuità? Succede alle ragazze per bene”… è già iconico. E il tour di Annalisa, appena partito e’ già pazzesco e denso di energia pop.

Stefano Mauri