Emma Marrone a modo suo ha acceso il format Capital Jam. E “Brutta Storia” vola

Milano sì è la capitale italiana della musica dal vivo e per festeggiare, alla grande, i suoi primi 30 anni, che ricorreranno nel 2026, Radio Capital annuncia il ritorno e l’espansione del suo acclamato format live, Capital Jam.
Ah, dopo il successo delle prime tappe primaverili, il format si sposta in una location più grande e suggestiva, la Cattedrale della Fabbrica del Vapore di Milano. Tra i protagonisti della Data Zero della Kermesse, Emma Marrone, cantando “Creep” dei Radiohead, ecco, a modo suo ha emozionato il numeroso pubblico. Intanto, “Brutta Storia”, la bellissima nuova canzone, cantata da tutti, di Emma Marrone va fortissimo e piace un sacco. E cresce la voglia di nuove canzoni di Emma!
Stefano Mauri
