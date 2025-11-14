Un caso strano, opaco intorno al Podcast di Fedez e Mr Marra? Il rapper racconta l’accaduto misterioso

Un caso strano? Mah, due uomini in borghese, con un tesserino da poliziotti avrebbero fatto tante domande: sulla sede di registrazione di un podcast e su giorni e orari che avrebbero visto la possibile presenza in studio di Federico Leonardo Lucia, arte Fedez. E la “visita” in questione ha suscitato alcune perplessità. Così come è ancora avvolta dal mistero l’identità delle persone – munite di un tesserino di riconoscimento che poteva anche essere finto (come ipotizzano gli autori del podcast) – che lo scorso 5 novembre si sono presentate sotto la sede milanese di una delle società di Fedez, la Doom.

L’episodio, insieme a tutti gli interrogativi che ha suscitato, è stato raccontato nel corso di una edizione straordinaria del podcast che vede protagonista lo stesso Fedez insieme a Mr Marra. Ecco alcuni passi dell’intervento dei due protagonisti di una situazione, per certi versi misteriosa, per altri, inquietante: “Volevamo mettervi al corrente di una situazione abbastanza strana. In data 5 novembre due individui arrivavano alla portineria dell’ufficio della mia società e presentavano un tesserino da poliziotti e lo mostravano al portinaio dello stabile. Si sono presentati come poliziotti in borghese e hanno iniziato a fare delle domande in merito a Pulp Podcast chiedendo se registrassimo in quella sede, gli orari in cui giravamo le puntate, quando saremmo arrivati per girare le prossime puntate. Secondo noi dire ciò che è successo ci può tutelare, dalla questura ci è stato confermato che queste persone non arrivavano da via Fatebenefratelli. hanno aggiunto. Noi andiamo avanti. Per il nostro lavoro non è la prima volta che subiamo pressioni ma è la prima volta che c’è un episodio abbastanza opaco.”

Stefano Mauri