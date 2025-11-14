Chiara Ferragni, bella, serena, vera, innamorata e in modalità natalizia, oggi, alle luci della ribalta preferisce accendere il cuore

Chiara Ferragni

adora il periodo natalizio e questo, quindi è il suo periodo magico. E ovviamente ha già fatto l’albero di Natale, improntato, come ha mostrato in una storia via social, sui colori classici delle festività, il rosso, il verde e l’oro, usando palline scintillanti, col tradizionale puntale rosso.

Insomma è davvero un bel momento, per quanto riguarda i sentimenti, per Chiara Ferragni, innamoratissima del suo compagno Giovanni Tronchetti Provera, figlio di Marco Tronchetti Provera e di Cecilia Pirelli. Ultimamente la coppia è stata avvistata più volte a Milano, come ha scritto la redazione di Leggo, mentre cenava in modalità basso profilo, ma con la luce accesa negli occhi. Già, Chiara da Cremona ha scelto di vivere, da un po’ di tempo, col cuore acceso, illuminato dall’amore, dalla passione per la vita e dalle poche e vere cose che contano.

Stefano Mauri