Annalisa con “Esibizionista”, a modo suo, canta la seduzione in chiave pop elettronica e internazionale

Il nuovo album Ma io sono fuoco di Annalisa, ascoltatissimo, gettonatissimo e, di tendenza da settimane, è un progetto musicale energetico in cui il tema del tempo si intreccia con quello del fuoco, simbolo di emozioni intense, vere, forti, trasformazioni interiori e affermazione di sé. Il fuoco assume quindi diversi significati: passione, rabbia, cambiamento, resistenza e identità.

È la scintilla creativa, ma soprattutto rappresenta la trasformazione. Le canzoni dell’album, un lavoro incredibile, fantastico firmato da Davide Simonetta, Paolo Antonacci e Annalisa, mescolano, in un mix in crescendo… pop contemporaneo e sonorità anni ’80, arricchite da elementi elettronici di ispirazione internazionale, creando un sound sospeso tra nostalgia e contemporaneità. E nell’ultimo brano in lancio: Esibizionista, Annalisa mette in scena la seduzione, l’inganno e la matura presa di coscienza, raccontando con ironia e stile episodi di vita quotidiana che molti riconosceranno. Ascoltare, per credere!

Stefano Mauri