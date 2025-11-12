Sarah Toscano canta la canzone del momento: “Brutta Storia” di Emma Marrone, ed è magia pop

Spunti da X? Eccome uno intrigante: Sarah Toscano ha cantato “Brutta Storia” nel corso un’ intervista. Emma Marrone, dopo aver postato il video su Twitter ha commentato così: “@SarahToscano_ sei la cucciola. E hai tutto il mio amore”.
Eh già e’ andata così, via social, tra Emma e Sarah, due bravissime interpreti della musica pop italiana. E tutti comunque cantano “Brutta Storia” di Emma Marrone, la canzone più bella di questo autunno malinconico italiano. E proprio Sarah Toscano, lo scorso mese di ottobre, parlando coi mass media ha detto che le piacerebbe un duetto proprio con Emma Marrone.
Stefano Mauri
