Davvero a questa Juve, per vincere, può bastare il solo e bravo mister Luciano Spalletti?

“Oggi è importante che la Juventus vinca e un allenatore come Luciano Spalletti, con la sua esperienza, deve portarla a vincere. Che è quello che tutti i tifosi si aspettano. Il rapporto della mia famiglia con la Juve è il più duraturo che esiste nel mondo. il nostro rapporto con la Juventus è determinante, nasce dal mio bisnonno, è stato un rapporto forte. La mia generazione con Andrea Agnelli ha dato tanto, gli sono riconoscente e anche le nuove generazioni sono molto coinvolte. Il nostro rapporto è inossidabile. Se uno pensa al 2006, è uno dei momenti più difficili, ma ne siamo usciti più forti. Nel 2022 abbiamo avuto un momento complicato e ne stiamo uscendo. Noi siamo aperti a chiunque è interessato alla Juventus, l’importante è che il nostro rapporto non venga mai messo in discussione”.

Così John Elkann ha parlato della Juve a margine della presentazione della partnership del gruppo auto con Milano Cortina. Ma a questa Juventus, per vincere subito, davvero (in realtà servirebbe almeno un regsita importante e di personalità) può bastare il solo, pur bravissimo Spalletti? Mah …

Stefano Mauri