Elisa e Emma Marrone, magiche, hanno fatto sognare Milano

Serata da sogno per i fan di Elisa al Forum di Assago. Eh già, durante il concerto dello scorso 10 novembre, a duettare con l’amica e collega è arrivata Emma Marrone.
E insieme hanno duettato sulle note di “L’anima vola” e hanno reinterpretato anche in chiave acustica, emozionante e, soprattutto, emozionando, l’ultimo singolo di Emma Marrone, “Brutta Storia”. Ebbene, le due cantautrici, cantando insieme hanno creato magia rendendo unico il concerto milanese di Elisa.
Stefano Mauri
