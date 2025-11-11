Chiara Ferragni, via social ricorda con una canzone, il giorno del suo matrimonio. Ma il suo presente è con Giovanni Tronchetti Provera

nei giorni scorsi ha pubblicato un video su TikTok in cui è tornata a parlare del suo matrimonio a modo suo, in modalità inaspettata.
La Ferragni ha infatti postato una canzone, la stessa con cui aveva raggiunto Fedez all’altare, accompagnata da suo padre, nel giorno delle sue nozze: si tratta del video di “Perfect“, la canzone di Ed Sheeran, accompagnata dalla seguente frase: “La canzone del mio matrimonio () rimane sempre una delle mie preferite”. Eh già, Chiara Ferragni oggi ha un nuovo amore e si chiama Giovanni Tronchetti Provera. E se il passato non si dimentica, beh si può sempre guardarlo con i nuovi e dovuti modi, no?
Stefano Mauri
