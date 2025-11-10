Emma Marrone in splendida forma a Cesenatico? Bella storia, cantando “Brutta Storia” e pensando, forse, a Saneremo?

Sabato scorso 8 novembre, Emma Marrone, sempre gradevolmente social ha postato alcune fotografie mentre passeggiava sul Porto Canale di Cesenatico, autentico gioiello turistico italiano. E insieme a questa bella immagine, non sono passati inosservati scatti di piatti della tradizione romagnola, accompagnati dalla seguente, simpatica scritta: “RO(MAGNA!!!)”.

Intanto, “Brutta Storia”, la nuova, bellissima canzone dell’artista salentina va fortissimo ed è il primo passo verso una sua nuova fase artistica, un nuovo, avvincente capitolo inedito che ne conferma la forza interpretativa, il carisma, la versatilità artistica e l’evoluzione musicale. Il brano, prodotto da Juli, porta la firma di Emma, Federico Olivieri e Paolo Antonacci, nello specifico con la produzione di Juli (Julien Boverod), che ne ha curato anche la composizione insieme appunto a Federico Olivieri (Olly) e Paolo Antonacci. Ebbene, e, se il nuovo passo di Emma Marrone fosse la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026?

Stefano Mauri