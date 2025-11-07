Sarah Toscano e il suo primo Live a Milano: “E’ stato pazzesco”

Brava, ispirata, creativa, magnetica: “Amarcord”, il suo pezzo sanremese, entra dentro l’anima e non esce più, Sarah Toscano, indubbiamente è la nuova voce pop che ha conquistato il pubblico con la vittoria di Amici nel 2024. Ebbene, Sarah si è raccontata a L’Officiel Italia senza filtri. E così ha descritto il suo primo live a Milano: “Ero emozionatissima ma anche super agitata. È tutta un’altra cosa rispetto al Summer Tour, dove spesso si canta nelle piazze, tra fan affezionati e curiosi di passaggio. Stavolta, invece, erano tutti lì per me, con il biglietto in mano.

È un’emozione completamente diversa. Ho lavorato sodo per costruire uno show curato nei minimi dettagli — luci, coreografie, energia, costumi. Il pubblico ha cantato tutte le canzoni, dall’inizio alla fine, ed è stato pazzesco”. Nota a margine: la cantautrice Sarah Toscano ha una voglia matta di tornare in studio per scrivere nuove canzoni, in merito ha già tante idee.

Stefano Mauri