“Brutta Storia” di Emma Marrone è la canzone del momento. Ed è più forte della labirintite

Come sta Emma Marrone? Come ha riportato Adkronos, la cantante salentina ha raccontato ai follower di essere alle prese con una labirintite, un disturbo dell’orecchio interno che provoca vertigini, nausea e perdita di equilibrio. Con una storia Instagram, Emma si è mostrata a letto, con il volto coperto da una mano, accompagnando la foto con un messaggio ironico: “Scusate, sono a letto con la labirintite. È come stare su una barchetta in mezzo al mare forza nove. Però volevo dirvi che se shazammate ‘Brutta Storia’ vi fate due risate. Oppure vi è bastata questa storia”.

Insomma, con la solita, consueta autoironia, Emma Marrone ha rassicurato i fan, spiegando che si tratta solo di un imprevisto temporaneo e ha colto l’occasione per promuovere il suo ultimo brano “Brutta storia”, la canzonissima del momento.

Stefano Mauri