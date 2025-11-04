Sarah Toscano, la bella, giovane voce nuova del pop italiano: “In un mondo focalizzato sull’immagine è quasi normale farsi problemi sul proprio aspetto”

“Tutti hanno diritto di criticare, ci mancherebbe altro. Prendersela, però, con l’aspetto fisico è una faccenda delicata, perché ciascuno vive il rapporto col proprio corpo a suo modo e non sai mai quali fragilità vanno a toccare”.

Con queste parole, Sarah Toscano, cantautrice giovanissima, lanciata e con la testa sulle spalle, in un’intervista rilasciata al Quotidiano Nazionale è tornata sull’argomento Bodyshaming, specificando inoltre che: “In un mondo focalizzato sull’immagine come quello attuale è quasi normale che una ragazza si faccia problemi sul proprio aspetto. La finta società che sta sui social utilizza tantissimi metri di paragone per inquadrarti e, in alcuni casi, colpirti”. Intanto, “Met Gala”, il primo album di Sarah Toscano va forte, o meglio… fortissimo.

Stefano Mauri