Ma che fastidio dà, la sensualità, nello show di Elodie ?

Il tour di Elodie è appena iniziato e com’era prevedibile, sta già creando parecchie discussioni. E dopo i concerti di Milano, le critiche si sono spostate su alcuni momenti dello show considerati fin troppo sensuali.

Il blogger Alessandro Rosica, ad esempio, ripreso da Rds Sound e Dagospia, ha condiviso uno dei tanti video che stanno girando su TikTok dove vediamo le ballerine, l’influencer Megan Ria e Franceska Nuredini, in una coreografia molto sensuale. E via social, tra chi è entusiasta e chi invece critica è scoppiato il cosiddetto … “Tiro a Elodie”. Già, me che fastidio può dare, la sensuale bellezza, mixata alla musica e allo show dell’artista italiana?

