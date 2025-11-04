Dusan Vlahovic? Segna sempre lui, ma la Juventus: pur propositiva, non vince in Champions League

Dusan Vlahovic? E’ il grande bomber della Juve: suo il gol del pareggio che ha riportato in parità, nel primo tempo, i bianconeri dopo la rete dello Sporting Lisbona.
E così, la Juventus di mister Luciano Spalletti, gasata dalla rete di Vlahovic ha giocato un grande primo tempo e avrebbe meritato un altro gol. Ma la Vecchia Signora non è però riuscita a trovare la porta avversaria nonostante una buona prestazione, con lo Sporting comunque pronto ad agire di rimessa fino al termine del match finito sull’1 a 1. Alla Juve serve il punticino conquistato? Mah, la prestazione non è mancata, ma contro i portoghesi Vlahovic e soci, per carità propositivi e in crescita, dovevano vincere.
Stefano Mauri
