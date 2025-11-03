La nuova Juve di Spalletti: tra talento, sacrificio e voglia di rinascere

Luciano Spalletti si prepara a una delle sfide più stimolanti della sua carriera. Alla Juventus non basterà cambiare modulo: servirà cambiare mentalità. Il tecnico toscano, abituato a costruire identità forti e riconoscibili, partirà dal gruppo prima ancora che dai numeri. Il suo principio resta lo stesso: non dare punti di riferimento agli avversari. La Juve che immagina è fluida, dinamica, capace di alternare pressione e palleggio, verticalità e densità. Più che un 4-3-3 o un 4-2-3-1, una squadra camaleontica, dove i concetti contano più delle posizioni.

In questa chiave, giocatori come Khéphren Thuram e Teun Koopmeiners diventano fondamentali. Il francese, acquistato proprio per la sua capacità di inserirsi e strappare, rappresenta l’anello di congiunzione tra muscolo e qualità. L’olandese, invece, incarna la perfetta mezzala di movimento: sa buttarsi negli spazi, segnare, e leggere il gioco con tempi da veterano. Spalletti ama i centrocampisti che “pesano” nell’area avversaria, e non è un caso che il tecnico abbia sempre costruito le sue fortune sulle seconde linee offensive. Occhio anche a Fabio Miretti, duttile e in crescita: la sua predisposizione al sacrificio e alla corsa potrebbe farlo rinascere dopo stagioni di alti e bassi.

Davanti, il tecnico di Certaldo troverà materiale interessante. Kenan Yildiz è il simbolo del talento giovane che Spalletti adora: entusiasmo, coraggio e disponibilità al lavoro. Accanto a lui, Conceição e Zhegrova rappresentano alternative ideali per un calcio basato su pressing e ripartenze rapide. Jonathan David, invece, è la sfida più intrigante: il tecnico potrebbe trasformarlo in una sorta di Dzeko 2.0, centravanti associativo capace di giocare per la squadra e non solo per il gol. Più complessa la posizione di Vlahovic, che potrebbe diventare un’arma da usare negli ultimi venti minuti, quando le difese avversarie calano d’intensità.

Situazioni che scopriremo a breve, fermo restando che la Juventus si trova ora a -6 dalla coppia di testa Napoli e Roma. Le scommesse sul vincente della Serie A vedono Inter favorita a 2.65, Napoli a 3.00, Milan a 4.50, Roma a 9.00 e i bianconeri addirittura a 18.00. Numeri che raccontano una realtà in evoluzione, ma anche una possibile grande opportunità.

Spalletti sa che il tempo gioca a suo favore: dovrà restituire convinzione a un gruppo che ha smarrito certezze e identità. La sua sfida non sarà solo tecnica, ma soprattutto mentale nel ricostruire fiducia e ambizione in una squadra che, nonostante tutto, resta una delle più prestigiose d’Italia.

Un primo segnale di speranza è arrivato contro l’Udinese, sotto la guida temporanea di Massimo Brambilla. Il tecnico della Juventus Next Gen, “prestato” per 90 minuti alla prima squadra, ha mostrato una squadra viva, aggressiva e più leggera mentalmente. Il successo maturato allo Stadium ha offerto spunti incoraggianti: compattezza tra i reparti, gioco corale e la ritrovata voglia di osare. Spalletti ripartirà proprio da lì, dall’entusiasmo dei giovani e dalla solidità mostrata in quella partita. La nuova Juve non è ancora nata, ma il cantiere è finalmente aperto.