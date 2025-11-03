Emma Marrone è libera e vera e “Brutta Storia”, piace un sacco

“Io da grande voglio fare Emma. Perché Emma è completamente libera” Lo scorso giovedì 30 ottobre, con queste parole una concorrente di X Factor si è rivolta a Emma Marrone, special guest della puntata. E la cantautrice ha postato tutto via social, col seguente commento: “La cosa più bella che io abbia mai sentito dire sul mio conto. E a dirlo è una giovane ragazza piena di sogni. Significa molto per me. La musica come la verità fa sempre il suo corso” …

Intanto, il singolo “Brutta Storia” va fortissimo e in un’uscita pubblica a Milano, nei giorni scorsi, così Emma Marrone ha parlato del suo pezzone: “Quando dico che le storie di amore più vere sono quelle che restano chiuse in una stanza nella nostra testa, intendo che ci sono storie d’amore che, secondo me, non si consumano, che non succede niente. Quindi è un amore che diventa un po’ platonico. Secondo me poi è l’amore quello vero perché amare senza essere amati è uno spreco di energia incredibile però è lì che si nasconde la vera essenza dell’amore”.

Stefano Mauri