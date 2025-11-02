La più bella e sexy di Halloween 2025? Elisabetta Canalis in sensualmaschera

Elisabetta Canalis: bella, intrigante, misteriosa, sensuale e magica, per la festa più mostruosa del mondo, sui social si è mostrata con un costume mozzafiato, un mixa tra fascino dark, sensualità e magia.
“Cosa sarete per Halloween?”, aveva scritto, come riportato dal magazine Leggo, nella didascalia del post. E poi via a un carosello di immagini con un body dalla scollatura audace e giochi di trasparenze, impreziosito da fiori blu scuro. A completare il look, stivali alti fino al ginocchio e una maschera da coniglietta nera, tempestata di brillantini, per un effetto irresistibilmente sensuale. Ah… come è sensualmagica Elisabetta Canalis…
Stefano Mauri
