Il muro di ScribattoMediaNewssocietà

Fronte del porno

Dal 12 Novembre ci saranno delle novità per poter accedere ai siti per adulti

Foto di Alex Rebatto Alex Rebatto2 Novembre 2025
91

Brutte notizie per tutti gli onanisti professionisti: dal 12 Novembre cambiano le regole. Sarà necessaria un’identificazione per poter accedere ai vari siti hard.
Attraverso un complesso sistema ancora poco chiaro fatto di fotografie del documento d’identità, Spid occasionale, App specifiche, giustificazione da parte di un genitore e cartella clinica si otterrà il permesso per poter imparare ad utilizzare il mouse con la mano sinistra.
A meno di non essere mancini. In tal caso si verrà direttamente indirizzati verso gli uffici predisposti a mettere fine a questa forma di stregoneria antisociale.
Finisce così la pacchia per tutti i pervertiti desiderosi di vedere donne intente a tradire il marito con una bionda tutta curve, feticisti o semplici banalissimi fans della fellatio.
Grazie ad una postilla del “Decreto Caivano” (nato con i migliori propositi e diventato un mero contenitore di accorgimenti bigotti) i più giovani dovranno tornare a scrollare i social alla ricerca di una scollatura più profonda delle altre. O, più facilmente, di un qualsiasi profilo nel quale una delle duecentomila ragazze esibizioniste in cerca di grana simulano orgasmi raccontando il rapporto sessuale della sera prima nei minimi particolari.
Già, perché è il caso di sottolinearlo: per poter accedere ai suddetti siti hard sarà ora inevitabile dimostrare di avere diciotto anni ma, per iscriversi ad un social, basterà averne quattordici.
E’ lo straordinario strabismo di un governo di anziani fuori dal mondo.
Se ci si vuole fare una sega, avrà pensato uno dei bacchettoni seduto sullo scranno senatoriale, bisognerà tornare sui giornaletti, sulle videocassette porno di papà o sui numeri arretrati di Postalmarket.
Troppo facile la vita, altrimenti.
Il sesso si suda, se no che gusto c’è?
Ricordate Postalmarket? Mi rivolgo ai miei coetanei. Quanto era bello? Quando si tirava fuori dalla cassetta della posta pesava cento grammi e dopo una settimana almeno il triplo. E le ultime pagine erano tutte misteriosamente appiccicate da un vortice d’amore. In un bagno sempre occupato, nel portariviste accanto al water che ormai nostra madre aggirava durante le pulizie della domenica, per lo schifo.
Poi è arrivato internet e tutto il possibile ed immaginabile a disposizione. Gli attori più belli, le posizioni più assurde, le urla, la finzione mascherata da arte scenica.
Del resto le cose cambiano ed il mondo si aggiorna, come l’età che avanza.
A quattordici anni quando venivi avevi una sensazione che rasentava la visione del padreterno. Ti sentivi onnipotente. C’erano quei venti secondi nei quali, se un addetto della Marvel fosse stato fuori dalla doccia, avremmo potuto firmare un contratto per una saga.
Ho usato la parola “saga” apposta per suggerirvi la battuta scontata. Comunque era buona, bene così.
Ora la giornalista Lilly Gruber, preceduta e seguita da un manipolo di agguerriti psicologi ottuagenari, ha sottolineato in un suo libro che i termini “porno” ed “escalation di violenza sessuale” siano legati a filo doppio. Infatti Ted Bundy ha abusato e fatto fuori 36 ragazze per colpa di PornHub, se non sbaglio.
C’è una battuta di Woody Allen che fa più o meno così: “Non condannate la masturbazione. E’ fare del sesso con qualcuno che stimate veramente.”
Quindi, ragazzi e ragazze mie, è ora di tornare a far volare la fantasia. PostalMarket latita, le edicole hanno chiuso tutte, i dvd hard sono ormai introvabili (e se anche li trovaste non sapreste dove infilarli), i siti per adulti sono diventati appunto tali.
Rassegnatevi a vagare come dei reduci su Instagram. Ma non disperate: andate sulla lente d’ingrandimento, scrivete “sex” e vi ritroverete nuovamente, come per miracolo, nel mondo dei maggiorenni.

Ma perché alla sera, quando c’è il telegiornale, invece di mostrare immagini di guerra, gente mutilata e bambini morti, non fanno vedere un bel film porno?”
“Perché a quell’ora i bambini sono svegli. E i bambini, quando diventeranno grandi, quello che hanno visto lo rifaranno.”
Paolo Rossi

 

Alex Rebatto

Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.
Tag
adulti alex rebatto autoerotismo caivano hard Instagram internet maggiorenni masturbazione pornhub porno pornostar postalmarket sesso spid
Foto di Alex Rebatto Alex Rebatto2 Novembre 2025
91

Frontedelblog

Frontedelblog
In questo video Antonio Segnini parla con Rino Casazza dell’ultimo libro del giallista, dedicato all’infinito caso del Mostro di Firenze, ovvero “MOSTRO DI FIRENZE- Enciclopedia di un enigma”. LA TRAMA: La vicenda del Mostro di Firenze costituisce la più lunga inchiesta giudiziaria del nostro Paese: una serie di duplici delitti dal 1968 al 1985, una sentenza finale che lascia casi irrisolti e non convince nemmeno gli stessi magistrati. Tanto che, a quasi 60 anni dai primi omicidi, si indaga ancora. Dal 2017, Rino Casazza ha approfondito, con articoli e interviste, tutte le piste formulate in decenni per scovare il vero colpevole. Il risultato è in questo libro, che offre alla schiera degli appassionati, ma anche ai neofiti che desiderino avvicinarsi al cold case più famoso e complesso della storia italiana, un utile prontuario. La prima parte è dedicata al racconto delle circostanze di tutti gli otto duplici omicidi del Mostro di Firenze, e alla ricostruzione, quasi sempre controversa, della loro dinamica. La seconda parte è un excursus nella ramificata gamma di teorie, con i loro pro e i loro contro, sull’identità del (o dei) “serial killer delle coppiette”. 📚 Il libro è disponibile da ottobre 2025 in edicola. E sul sito dell’editore: http://www.teaserlab.it/mostro-di-firenze/ 📚 Da oggi può anche trovare l’ebook, disponibile su tutte le piattaforme. E su Amazon: https://amzn.to/3KQEzS6 👨‍💻 GLI APPROFONDIMENTI DEL NOSTRO SITO SUL MOSTRO DI FIRENZE: https://www.frontedelblog.it/tag/mostro-di-firenze/ 📚 LA SERIE DI ROMANZI APOCRIFI SU SHERLOCK HOLMES DI RINO CASAZZA, IN EDICOLA E IN EBOOK, QUI: https://amzn.to/47NPuTG 📚 GLI ULTIMI LIBRI INCHIESTA DI RINO CASAZZA: “IL DELITTO DI AVETRANA – Perché Sabrina Misseri e Cosima Serrano sono innocenti”: https://amzn.to/3YxYUwS 📚 “LILIANA RESINOVICH – L’enigma di Trieste”: https://amzn.to/3vf7ckq 📚 L’ultimo thriller di Rino Casazza è SHERLOCK HOLMES, AUGUSTE DUPIN E LA VERITÀ SULLO SQUARTATORE: https://amzn.to/3ZISU6F 📚 I nostri libri: https://www.algama.it/ 👨‍💻 SOSTIENICI Per sostenere il nostro canale e vedere video e inchieste esclusive, abbonati: https://www.youtube.com/@Frontedelblog/join
Chi era davvero il Mostro di Firenze? Parla Antonio Segnini
“MOSTRO DI FIRENZE- Enciclopedia di un enigma” è il nuovo libro di Rino Casazza IN EDICOLA E IN EBOOK La vicenda del Mostro di Firenze costituisce la più lunga inchiesta giudiziaria del nostro Paese: una serie di duplici delitti dal 1968 al 1985, una sentenza finale che lascia casi irrisolti e non convince nemmeno gli stessi magistrati. Tanto che, a quasi 60 anni dai primi omicidi, si indaga ancora. Dal 2017, Rino Casazza ha approfondito, con articoli e interviste, tutte le piste formulate in decenni per scovare il vero colpevole. Il risultato è in questo libro, che offre alla schiera degli appassionati, ma anche ai neofiti che desiderino avvicinarsi al cold case più famoso e complesso della storia italiana, un utile prontuario. La prima parte è dedicata al racconto delle circostanze di tutti gli otto duplici omicidi del Mostro di Firenze, e alla ricostruzione, quasi sempre controversa, della loro dinamica. La seconda parte è un excursus nella ramificata gamma di teorie, con i loro pro e i loro contro, sull’identità del (o dei) “serial killer delle coppiette”. Nato anche dalle tante interviste svolte dall'autore su questo canale, il libro è disponibile da ottobre 2025 in edicola. E sul sito dell’editore: http://www.teaserlab.it/mostro-di-firenze/ Da oggi può anche trovare l’ebook, disponibile su tutte le piattaforme. E su Amazon: https://amzn.to/3KQEzS6
Mostro di Firenze, le verità nascoste da mezzo secolo
Delitto di Garlsco, parla Gianluca Zanella, autore della prima controinchiesta sul caso. IL VIDEO COMPLETO: https://www.youtube.com/watch?v=gbiuf6pbgSo
Giallo di Garlasco: quante persone c'erano sulla scena del crimine?
Nel suo libro “Yara Gambirasio - un caso irrisolto” e in alcune approfondite ricerche successive, Federico Liguori ha puntato il dito sulle numerose storture che rendono traballante la soluzione giudiziaria sul delitto basata sulla colpevolezza di Massimo Bossetti. In questa intervista col giallista Rino Casazza, Liguori si sofferma su alcuni dettagli sconcertanti, ricavati dalle carte del recente procedimento per presunto depistaggio processuale a carico del pubblico ministero Letizia Ruggeri, che al processo rappresentò l'accusa. Si tratta delle dichiarazioni di un consulente genetista della Procura bergamasca, Giorgio Casari, importanti per comprendere i reali motivi dell'indisponibilità degli inquirenti a ripetere la famosa analisi del DNA che ha portato alla condanna di Bossetti. Liguori rivela che sta continuando la sua ricerca sulla documentazione della causa. E preannuncia scoperte significative. ACQUISTA: 📚 GLI SPECIALI DI CRIMEN: INNOCENTI (con l'approfondimento sul caso Bossetti) - IN EDICOLA E QUI: https://www.teaserlab.it/innocenti/ 📚 IL LIBRO “YARA GAMBIRASIO – UN CASO IRRISOLTO”: https://amzn.to/3ZDTiEV GUARDA ANCHE: Massimo Bossetti, parla l'avvocato Salvagni: “Ecco dov'è il dna di Ignoto 1. Fatecelo analizzare” https://www.youtube.com/watch?v=F39eeepi4ik 👨‍💻 Lo speciale su Yara Gambirasio sul nostro sito: https://www.frontedelblog.it/tag/yara-gambirasio/ 📚 LA SERIE DI ROMANZI APOCRIFI SU SHERLOCK HOLMES DI RINO CASAZZA, IN EDICOLA E IN EBOOK, QUI: https://amzn.to/47NPuTG 📚 GLI ULTIMI LIBRI INCHIESTA DI RINO CASAZZA: “IL DELITTO DI AVETRANA – Perché Sabrina Misseri e Cosima Serrano sono innocenti”: https://amzn.to/3YxYUwS 📚 “LILIANA RESINOVICH – L’enigma di Trieste”: https://amzn.to/3vf7ckq 📚 L’ultimo thriller di Rino Casazza è SHERLOCK HOLMES, AUGUSTE DUPIN E LA VERITÀ SULLO SQUARTATORE: https://amzn.to/3ZISU6F 📚 I nostri libri: https://www.algama.it/ SOSTIENICI Per sostenere il nostro canale e vedere video e inchieste esclusive, abbonati: https://www.youtube.com/@Frontedelblog/join
Yara Gambirasio, spunta un verbale shock: "Sono sconcertato"
Gianluca Zanella è il giornalista che, in tempi non sospetti, si è forse più speso, in un’articolata inchiesta apparsa sulle pagine de Il Giornale, a favore dell’innocenza di Alberto Stasi. In questa intervista con il giallista Rino Casazza, fa il punto della situazione sulla nuova indagine in corso sul delitto di Chiara Poggi, esaminando il quadro indiziario finora conosciuto a carico dell’indagato Andrea Sempio, che Zanella ritiene molto significativo. A breve Zanella darà alle stampe un libro sull’argomento in cui dettaglierà in modo ancora più specifico la sua posizione, arricchendola di nuovi contributi. LO SPECIALE DI FRONTE DEL BLOG SUL GIALLO DI GARLASCO: https://www.youtube.com/watch?v=nNUuhevW7GI&list=PLuVBwPu_waZEf-HKICPmhymxHgvKaU5kQ IL CANALE YOUTUBE DI GIANLUCA ZANELLA: https://www.youtube.com/@DarkSideStoriaSegretadItalia 📚 GLI SPECIALI DI CRIMEN: INNOCENTI - IN EDICOLA E QUI: https://www.teaserlab.it/innocenti/ 📚 LA SERIE DI ROMANZI APOCRIFI SU SHERLOCK HOLMES DI RINO CASAZZA, IN EDICOLA E IN EBOOK, QUI: https://amzn.to/47NPuTG 📚 GLI ULTIMI LIBRI INCHIESTA DI RINO CASAZZA: “IL DELITTO DI AVETRANA – Perché Sabrina Misseri e Cosima Serrano sono innocenti”: https://amzn.to/3YxYUwS 📚 “LILIANA RESINOVICH – L’enigma di Trieste”: https://amzn.to/3vf7ckq 📚 L’ultimo thriller di Rino Casazza è SHERLOCK HOLMES, AUGUSTE DUPIN E LA VERITÀ SULLO SQUARTATORE: https://amzn.to/3ZISU6F 📚 I nostri libri: https://www.algama.it/
Delitto di Garlasco, parla Gianluca Zanella: "Ecco a cosa portano i nuovi indizi"
In questa seconda conversazione sul noto cantautore Rino Gaetano, il giallista Rino Casazza tratta con l'avvocato Bruno Mautone, biografo dell'artista crotonese, un tema strettamente collegato alla prima invervista: quali erano le fonti, amici, conoscenti o altro, da cui Gaetano attingeva le inedite e scottanti informazioni sui retroscena della vita italiana che poi inseriva, in forma di apparenti nonsense, nei testi delle sue canzoni? Qui la prima puntata: https://www.youtube.com/watch?v=0rDYcTq6EUo 📚 IL LIBRO DI BRUNO MAUTONE CHI HA UCCISO RINO GAETANO? - Il coraggio di raccontare: un’indagine tra massoneria, servizi segreti e poteri economici: https://amzn.to/40baDoO 📚 GLI ULTIMI LIBRI INCHIESTA DI RINO CASAZZA “IL DELITTO DI AVETRANA – Perché Sabrina Misseri e Cosima Serrano sono innocenti”: https://amzn.to/3YxYUwS 📚 “LILIANA RESINOVICH – L’enigma di Trieste”: https://amzn.to/3vf7ckq 📚 LA SERIE DI ROMANZI APOCRIFI SU SHERLOCK HOLMES DI RINO CASAZZA, IN EDICOLA E IN EBOOK, QUI: https://amzn.to/47NPuTG 📚 L’ultimo thriller di Rino Casazza è SHERLOCK HOLMES, AUGUSTE DUPIN E LA VERITÀ SULLO SQUARTATORE: https://amzn.to/3ZISU6F 📚 I nostri libri: https://www.algama.it/
Rino Gaetano, parla l'avvocato Mautone: "Ecco perchè lo uccisero"
Carica altro... Iscriviti!
Foto di Alex Rebatto

Alex Rebatto

Alex Rebatto, classe 1979. Ha collaborato nei limiti della legalità con Renato Vallanzasca ed è stato coautore del romanzo biografico “Francis”, sulle gesta del boss della malavita Francis Turatello (Milieu editore), giunto alla quarta ristampa. Ha pubblicato il romanzo “Nonostante Tutto” che ha scalato per mesi le classifiche Amazon. Per Algama ha pubblicato il noir "2084- Qualcosa in cui credere"
Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Per favore, disattiva il blocco della pubblicità su questo sito, grazie