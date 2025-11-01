Emma Marrone, meravigliosa con “Brutta Storia”, lascia in “Apnea” X Factor

Giovedì sera 30 ottobre è andata in onda la seconda e attesissima puntata dei Live X-Factor, il talent show di Sky che scopre e lancia i giovani artisti destinati a sfondare nel mondo della musica. Come da tradizione, ad affiancare i cantanti in gara c’è stato anche un ospite speciale: Emma Marrone. E per lei si è trattato di un gran ritorno, visto che negli scorsi anni ha ricoperto i panni di giudice.

In gran forma, nelle vesti di special guest del talent show, Emma Marrone ha cantato Brutta storia, il suo nuovo singolo, e Apnea, esibendo un look dark elegante e di tendenza.

