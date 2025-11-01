Buona la prima, con una bella Spallettata, per la Juve di mister Luciano Spalletti

Quindi buona la prima per la Juventus di mister Luciano Spalletti dopo la vittoria, a Cremona, per 2 reti a 1, sulla forte Cremonese di mister Davide Nicola.
Kostic, stranamente ignorato dall’ex trainer Tudor e Cambiaso, coi loro gol hanno regalato alla Vecchia Signora tre punti pesanti, anzi, pesantissimi. Ah… non è mancata la Spallettata, con l’arretramento nella difesa a tre, nel settore di centrosinistra, di Koopmeiners.
Andrea Cambiaso, tra i grandi protagonisti del successo della Juventus a Cremona, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la gara: “Quello di Vardy è un gol che si deve evitare. Quando si gioca nella Juve e non vinci le partite si vede tutto negativo, ed è giusto così”.
Stefano Mauri
