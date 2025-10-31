Telepaticamente è la nuova canzone – racconto di Fedez

“Telepaticamente”, è il nuovo singolo di Fedez, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio per Warner Music Italy, brano che caratterizza, a modo suo, il cuore di un progetto narrativo più ampio, iniziato con l’uscita di “Temet Nosce” su YouTube, proseguito con il libro “L’acqua è più profonda di come sembra da sopra, edito da Mondadori.

Nel brano, prodotto da Merk & Kremont, Fedez affronta il tema della distanza tra immagine pubblica e identità privata. “Penseranno che sia stato finto, sparano all’artista, muore la persona”, è uno dei versi centrali del testo, hanno scritto su Rockol.it, e descrive il conflitto tra individuo e personaggio.Insomma, Fedezcon la musica e le parole, beh ha deciso di svelarsi: chiaro, diretto, furbo, senza filtri, a modo suo.

Stefano Mauri