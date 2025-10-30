La Juventus del traghettatore, verso Luciano Spalletti, Massimo Brambilla ritrova la vittoria

La prima Signora del post Igor Tudor, guidata dal tecnico della Next Gen Massimo Brambilla, ritrova quindi gol (3) e vittoria sotto gli occhi del proprietario John Elkann.
Il successo sull’Udinese (3-1), nonostante il brivido causato dal momentaneo pareggio di Nicolò Zaniolo a fine primo tempo, ferma a 8 le partite senza successo e a quattro quelle senza reti. Il rigore iniziale di Vlahovic, osannato dal pubblico all’uscita dal campo, interrompe il digiuno. E adesso parte l’era di mister Luciano Spalletti, in panchina sabato prossimo nel match, a Cremona, contro la lanciatissima Cremonese.
Stefano Mauri
