Chiara Ferragni: “Adesso mi godo le onde della vita”

Chiara Ferragni

è tornata quindi a parlare dopo il divorzio da Fedez del 2024 e lo ha fatto dalle pagine dell’edizione spagnola di Cosmopolitan. “Il 2024 è stato molto difficile per me, perché ho affrontato la separazione, il divorzio e molte altre cose”, ha detto. “Tuttavia, mi ha insegnato molto, come godermi le onde della vita. Non ci sarà sempre un anno in cui tutto sarà felice e tranquillo. Sento anche che più cresci, più problemi hai.

Per me, la chiave è dare priorità ai problemi che voglio risolvere con urgenza, e quando questi sono a posto, tutto migliora. Avremo sempre alti e bassi, a meno che non si tratti di problemi di salute”. Chiara Ferragni ha inoltre sottolineato il fatto che è molto innamorata dell’attuale compagno Giovanni Tronchetti Provera, col quale vive una relazione molto intima e lontano dai social.

