La Juventus sa solo perdere. E non è solo colpa del calendario vero mister Igor Tudor?

Confusa, timida, timorosa, lenta e prevedibile la Juventus perde pure a Roma, contro una Lazio, non proprio irresistibile; e a questo punto, beh è legittimo chiedere a mister Igor Tudor se, tutti gli ultimi Ko della Juve siano attribuibili al calendario, secondo lui non proprio felice, oppure anche ad altri fattori.



Il Deus Ex Machina Damien Comolli, dal canto suo non ha interpretato al meglio il calciomercato, col risultato che oggi, l’obiettivo più alla porta della Vecchia Signora: il quarto posto, sia più una speranza che una realtà alla portata. Già questa Juve triste e malinconica ha bisogno, soprattutto, di giocatori da Juventus. E la rosa attuale, non è Juventus. E Giorgio Chiellini che ne pensa di questa anonima Madama Bianconera?

Stefano Mauri