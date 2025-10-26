Fedez torna al Festival di Sanremo 2023, quello del bacio, concordato con Rosa Chemical e di Chiara Ferragni co conduttrice

Torniamo, virtualmente indietro nel tempo, precisamente nel febbraio 2023, in modalità Festival di Sanremo.

Eh già, per la prima volta Fedez, nel suo libro autobiografico, ammette che il bacio con Rosa Chemical era concordato, ma che non pensava avrebbe destato grande scandalo e fa capire che sul palco sarebbe dovuto esserci lui e non la sua ex moglie.



“Per me quel palco è sinonimo di musica: pensavo che la priorità, nella nostra coppia, sarebbe dovuta essere la mia in quanto cantante. È il mio lavoro, il mio ambito, il lavoro di Chiara non è presentare. Insomma, più o meno consciamente, me la vivevo male”. Poi parla di un chiarimento in camerino in cui si è sentito trattato “da lebbroso” dall’influencer e dal suo team. “Quella notte sono rimasto in giro – continua – Eleonora, la mia assistente, ha dovuto dormire con tutti i coltelli perché dicevo che volevo tagliarmi le vene. Ero uscito di testa, lì è arrivato il burnout più totale”. Dato a Fedez, ciò che è di Federico però, ecco ci pare doveroso sottolineare che, quel Sanremo, innanzitutto era della sua ex moglie Chiara Ferragni, a quel tempo, co conduttrice, all’Ariston, con Amadeus.

Stefano Mauri