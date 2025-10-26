Emma Marrone: “Non guardiamo i numeri, torniamo ad ascoltare le canzoni”. E tutti cantiamo “Brutta Storia”

Emma Marrone? Ospite speciale ad “Amici”, oltre a giudicare la gara di canto, si è esibita con il suo nuovo singolo “Brutta storia”.

E ha fatto cantare tutti. Poi, sempre domenica 26 ottobre, nell’ ambito della prima edizione del Festival dello Spettacolo, TV Sorrisi e Canzoni a Milano, Emma Marrone…bella, vera, diretta e schietta, si è svelata ai presenti, sottolineando che: “Oggi non ho più il timore di non piacere a qualcuno. Invece di guardare i numeri, torniamo ad ascoltare le canzoni”. E i presenti in sala, coinvolti, entusiasti e appassionati hanno intonato la sua ultima canzone di successo, che tutti cantiamo, balliamo e viviamo.

Stefano Mauri