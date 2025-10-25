Tutti cantiamo “Brutta Storia” di Emma Marrone, compreso Stefano De Martino

Tutti cantiamo la canzone del momento. Pure Stefano De Martino, bravissimo, nel corso della puntata di Affari Tuoi andata in onda, giovedì 23 ottobre, ad intonare ‘Brutta storia’, il nuovo singolo di Emma Marrone, sua ex fidanzata.
Il gesto, ripreso da vari media, non è passato inosservato, soprattutto agli occhi dei fan della ex coppia, che continuano a sperare in un ritorno di fiamma, nonostante siano passati diversi anni dalla fine della loro relazione (nel 2012, a causa del tradimento di lui con la showgirl Belen Rodriguez).
De Martino ed Emma, tuttavia, hanno sempre ribadito di essere legati da un rapporto di affetto e stima reciproca. E la loro bella amicizia, l’hanno dimostrata anche in occasione dell’ultima puntata di ‘Stasera tutto è possibile’ il varietà di Rai 2 condotto dallo stesso De Martino, dove la cantante salentina è stata ospite speciale. Insomma, tutti cantiamo “Brutta Storia” di Emma Marrone.
Stefano Mauri