Chiara Ferragni, grazie a Giovanni Tronchetti Provera è tornata a credere nell’amore: “Sono innamorata e spero duri per sempre”

Chiara Ferragni è’ tornata a parlare pubblicamente in una lunga intervista concessa a Cosmopolitan Spagna, a pochi giorni dall’uscita dell’autobiografia al vetriolo di Fedez. E mentre il rapper taglia corto sul passato e critica gli errori dell’influencer, l’imprenditrice di Cremona ha scelto di rispondere senza troppe polemiche, concentrandosi sul suo futuro imprenditoriale e sul rapporto, sempre più speciale, con Giovanni Tronchetti Provera.

“Sono felicemente innamorata”, spiega a Cosmopolitan, ripresa dalla relazione di Libero, “e spero che duri per sempre. Sono molto romantica. Adoro essere innamorata, vedere le persone innamorate. Sono una fan dell’amore in generale”.



Chiara ha anche affrontato il tema delicato degli haters, che puntualmente ‘infestano’ i suoi profili Instagram e tentano di affossarla. “Prima o poi si sviluppa una corazza, ma ci sono giorni in cui ci si sente deboli, si legge un messaggio cattivo e questo rimane impresso nella mente per il resto della giornata, l’importante è non dare loro il potere di cambiare il tuo umore o persino la tua vita”. Insomma, Chiara Ferragni ha una voglia matta di ripartire, o meglio, è già ripartita.

Stefano Mauri