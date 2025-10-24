Sarah Toscano incanta, cantando e ballando “La notte vola” di Lorella Cuccarini

Eh già, mercoledì 22 ottobre, c’era anche Sarah Toscano tra gli ospiti della puntata di This is Me dedicata ai 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini. E come in tanti ricorderete, tra le altre cose, la cantante 19enne ha vinto due anni fa Amici proprio con la showgirl come insegnante. Così Silvia Toffanin l’ha chiamata per un omaggio relativo agli ultimi anni di carriera di Lorella Cuccarini.

E come ha ben scritto la redazione On Line de Il Messaggero, Sarah Toscano è entrata in studio cantando “La notte vola”, canzone proprio della Lorella nazionalpopolare, con un corpo di ballo. La sua ex insegnante ha apprezzato molto l’esibizione: “Che bella e che brava”. E Sarah, giovane voce emergente del Pop Italiano, ha avuto belle parole verso la Cuccarini: “Mi ha dato una grande mano nel percorso che è stato indimenticabile tanto grazie anche a lei. Le voglio tanto bene, non credo di averlo mai detto in pubblico”.

Stefano Mauri