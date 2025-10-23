Fedez: “Con Chiara Ferragni non ho mai discusso del perchè è finita. Con lei volevo costruire. Con Angelica sognare”

“Non ho mai veramente discusso con Chiara del perché è finita. Dal suo punto di vista, sono io il cattivo e, per un verso, non posso non essere d’accordo”.

Nella sua nuova autobiografia, ripresa da tanti media, compresa la versione On Line di Vanity Fair, L’acqua è più profonda di come sembra da sopra (Mondadori) Fedez quindi, inevitabilmente torna a parlare dell’ex moglie Chiara Ferragni. Per spiegare che alle radici del divorzio – dopo sei anni di matrimonio e due figli (Leone e Vittoria) – c’erano, nette, profonde divergenze, a poco a poco venute a galla: “Eravamo mondi diversi destinati a tornare lontani”.

Fedez scrive e conferma di avuto un’altra donna parallelamente alla moglie, ma puntualizza: “Ho incontrato Angelica poco prima di sposarmi con Chiara. Era un sentimento forte, sì, qualcosa che ti prende il petto e ti fa sanguinare. Ma non è vero che l’ho chiamata cinque minuti prima di mettere l’anello. Da una parte, continua il rapper, “c’era la vita come la casa del Mulino Bianco. La perfezione impacchettata. C’era Chiara. Ma dall’altra parte c’era un’altra storia. C’era Angelica. Una storia senza luci puntate, senza palchi, senza il circo intorno (…) Il sentimento per Chiara era reale. Quello per Angelica era diverso. Con Chiara volevo costruire. Con lei volevo sognare”.

Stefano Mauri