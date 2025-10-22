Troppo forte il Real Madrid per la tenace Juve. Ma i bianconeri perdono solo per 1 rete a 0

Il Real non incanta contro la Juve, ma bastano le giocate dei suoi campioni per avere la meglio sui bianconeri, arrivati ormai a 7 partite senza vincere e a 3 gare di fila senza segnare. Contro una Juventus più che sufficiente, ai madrileni è bastato un tap-in di Ballingham al 58′ a regalare la terza vittoria in tre partite al Real Madrid, troppo forte per la Vecchia Signora, nella fase campionato di Champions League.



Tra gli juventini buona la prova del portiere Di Gregorio. Come riportato dalla versione On Line di Tuttosport, sulla story Instagram di Locatelli di mercoledì 22 ottobre, il centrocampista aveva postato la sua foto con la fascia da capitano: un messaggio per il fatto di non giocare titolare? Così, prima della partita di Madrid, il dirigente Chiellini aveva risposto: “Non l’avevo vista, non lo so, ma Manuel è il capitano e lo si è sia quando si gioca sia quando non si gioca. Il fatto che sia uscito per primo nel riscaldamento è un gesto importante: sicuramente avrebbe voluto giocare in questo stadio, ma il fatto che sia a disposizione della squadra anche da fuori è un gesto importante. Questi ragazzi hanno valori, Manuel lo sta dimostrando e lo ha dimostrato oggi. Percorso di crescita, di ricreare quelle basi solide”.

Stefano Mauri