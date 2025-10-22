I Jalisse? Meritano il Sanremo 2026 di Carlo Conti. Ma è vero Alfa è già il favorito per la vittoria all’Ariston?

Ricordate? Correva l’anno 1997 quando sul palco dell’Ariston, più o meno a sorpresa, come spesso accade al Festival di Sanremo, trionfarono i Jalisse, con l’intramontabile “Fiumi di parole”… Ebbene, da allora sono passati ventotto anni e, in tutto questo tempo, il duo formato dalla trevigiana Alessandra Drusian e da Fabio Ricci non ha mai interrotto il suo percorso artistico.
E, per l’ennesima volta, hanno presentato ufficialmente un nuovo brano per le selezioni della prossima edizione festivaliera condotta dal direttore artistico Carlo Conti. A proposito, nei giorni scorsi, Conti ha svelato in anteprima al TG1 le prime anticipazioni su Sanremo 2026, il Festival che lo vedrà nuovamente al timone dopo le edizioni già condotte tra il 2015 e il 2017. La kermesse si svolgerà da martedì 24 a sabato 28 febbraio 2026, il numero dei concorrenti in gara sarà di 26 artisti. Tra questi, nelle vesti di superfavorito, dovrebbe esserci Alfa.
Stefano Mauri