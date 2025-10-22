Chiara Ferragni più intima, Fedez ritorna, con una canzone e un libro ai suoi trascorsi, non proprio a suo agio, dei Ferragnez

Chiara Ferragni

, per lavoro e per assistere ad alcune sfilate, è stata di recente in Marocco, a Marrakech e, dal suo breve, ma intenso soggiorno marocchino, si è portata a Milano, un souvenir molto particolare. Già, in alcuni video su TikTok, la Ferragni ha mostrato un oggetto in ceramica realizzato appositamente per “parcheggiare” i telefoni cellulari all’entrata di casa e “invitare” così i propri ospiti a chiacchierare tra loro evitando ogni altra distrazione. E pure questo è un segno di quanto, negli ultimi mesi, l’influencer di Cremona, lei che prima tutto postava via social, dopo il divorzio con Fedez e il Pandora Gate, sia cambiata.

Ah… questo suo essere più intima, potrebbe anche essere uno dei tanti effetti positivi del ritorno di Giovanni Tronchetti Provera nella sua vita, no? Intanto, Fedez ha pubblicato il suo nuovo singolo Temet nosce e L’acqua è più profonda di come sembra da sopra (Mondadori), il suo libro di confessioni in cui racconta, a modo suo, i suoi ultimi anni: la salute mentale, il ricovero e la malattia, la separazione da Chiara Ferragni, i suoi eccessi, i suoi demoni, la sua ripartenza e il suo sentirsi a disagio, come parte maschile dei Ferragnez, oggi FerragnEx.

Stefano Mauri