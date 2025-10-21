Fedez e Chiara Ferragni? Per il rapper, come ha scritto nel suo libro, sono stati da subito FerragnEx. O no?

“Le nostre differenze emergevano come iceberg pronte a far affondare la nave”. Fedez, nel suo libro “L’acqua è più profonda di come sembra da sopra” scrive, anche dell’ex moglie Chiara Ferragni e dei suoi amici. Ecco un breve passo della pubblicazione del rapper: “Durante il matrimonio ho subito, per osmosi, le frequentazioni di mia moglie. Avevo accettato passivamente di stare a quel tipo di pensiero lì, di accettare l’architetto superfancy di Milano, quello della moda iperinserito e un’altra serie di figure insopportabili. Una confezione bellissima. Ma dentro, per me, puzzavano tutti”.



Quindi, tra i Ferragnez le differenze tra Fedez e il mondo di Chiara Ferragni ci sono sempre state, nonostante le apparenze. E leggendo lo scritto del rapper emerge pure che non ha mai commesso crimini, ma ha sempre vissuto sul bordo del precipizio, convivendo coi tanti demoni interiori. Lunedì 20 ottobre, dulcis in fundo, Fedez ha lanciato a sorpresa il suo nuovo singolo Temet Nosce, un titolo latino che significa “conosci te stesso“, frase scolpita nel tempio di Apollo a Delfi e resa celebre dal film Matrix. Il rapper porta questa scritta anche tatuata sul collo, a simboleggiare un invito alla riflessione personale.

Stefano Mauri