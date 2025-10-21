Emma Marrone, commossa, canta e suona con la chitarra (era quella di suo padre) “Brutta Storia”

“Piango perché …Questa chitarra apparteneva a Ros. E mannaggia tutte cose ..!!! E suono di merda perché mi tremano le mani .. Ma dopo tanto tempo ho trovato il coraggio di accendere l’amplificatore per sentire il suo suono inconfondibile.. Questa è la verità .. E io sono questa cosa qua.”



Così: vera, diretta, senza filtri, brava, lanciata e commossa, suonando la chitarra dell’amato padre Rossano, purtroppo volato in cielo, Emma Marrone ha postato, via social, un video mentre canta “Brutta Storia”, la sua ultima, bellissima canzone.

A proposito, Emma Marrone si esibirà il 2 luglio all’Ippodromo delle Capannelle a Roma, nell’ambito del Rock in Roma, e il 9 settembre all’Ippodromo Snai San Siro di Milano per il Milano Summer Festival. E chissà, magari per quelle date, il suo nuovo album, mah, magari sarà già uscito da un po’, no?

Stefano Mauri