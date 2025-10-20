Emma Marrone con “Brutta Storia” ha aperto a modo suo l’edizione domenicale delle “Iene”

Quanto è bella, “Brutta storia” la canzone, dall’atmosfera pop nostalgica e attualissima, che tutti cantiamo, balliamo e sogniamo? Emma per il suo ritorno dopo il bellissimo album Souvenir ha scelto di tornare con la produzione di Juli e la sua scrittura, insieme a quella Olly e Paolo Santo (Paolo Antonacci).

E per la serie, le buone abitudini, non si cambiamo, come era già capitato per “mezzo Mondo” nel 2023, Emma Marrone, con il suo ultimo, gettonatissimo pezzone, domenica scorsa 19 ottobre ha aperto la trasmissione “Le Iene” cantando a modo suo e coinvolgendo tutto lo studio. E nei giorni scorsi, tra una promozione di “Brutta Storia” e l’altra, l’artista salentina è tornata in sala di registrazione. Nuove canzoni in arrivo? Risposta affermativa.

Stefano Mauri