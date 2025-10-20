Chiara Ferragni protagonista della copertina di Cosmopolitan Spagna

“La nuova copertina stampata del numero di novembre di Cosmopolitan è ora disponibile in Spagna. Realizzata a Madrid qualche mese fa e mi piace molto l’effetto potente della copertina”.
Così ha postato via social Chiara Ferragni, imprenditrice cremonese protagonista, alla grande, della cover story della versione spagnola del magazine di moda, tendenza, bellezza e lifestyle. Reduce da alcuni giorni in Marocco per seguire alcune sfilate di moda, Chiara da Cremona ha passato il weekend, coi figli, a Gardaland già in versione Halloween, ed è ora concentrata sul suo lavoro. E’ un momento intenso questo per Chiara Ferragni, col processo che la riguarda per il caso Pandori che ripartirà il prossimo 4 novembre.
Stefano Mauri
