I Magazzini Generali, sold out per il “Met Gala” di Sarah Toscano, artista lanciata, “reduce” da una puntata di Foodish

Ha intitolato l’album di debutto “Met Gala”, come qualcosa di luccicante, sfavillante e magico, la cantautrice Sarah Toscano, già vincitrice di Amici, in concerto, ai Magazzini Generali di Milano, sabato 18 ottobre, con un evento tutto sold out, per lei. E ai media, compreso Leggo (On Line), così Sarah ha anticipato l’evento: “Lo show sarà incentrato sull’album. Il palco non è gigantesco ma avrò con me il corpo di ballo che mi ha accompagnata nel tour estivo. Ci saranno luci, colori e diverse piccole sorprese. Voglio che tutti si godano la serata. È il mio primo vero live a Milano, dove adesso abito, perciò sono gasatissima ed emozionatissima.

‘Met Gala’ è anche il titolo di una delle canzoni del disco e fa pensare a quella serata newyorkese fatta di look incredibili, celebrità, paparazzi”. A proposito, appassionato di dolci e golosa di cheesecake, Sarah Toscano, recentemente ha fatto la critica gastronomica, insieme al conduttore Joe Bastianich, nella puntata, registrata a Milano, della trasmissione Foodish, dedicata proprio alla torta poc’anzi menzionata.

Stefano Mauri