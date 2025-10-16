Emma Marrone, alla grandissima con “Brutta Storia” è tornata in sala di registrazione.

Allora, nei giorni scorsi Emma Marrone ha postato una “storia” in Instagram, direttamente dallo studio di registrazione di Francesco Catitti, conosciuto come Katoo, arrangiatore, compositore e soprattutto produttore tra i più ispirati del panorama musicale italiano. Bolle qualcosa nella pentola creativa e artistica?
Assolutamente sì. E’ dalla scorsa estate che, la Femme Fatale del pop italiano è ritornata a pensare musica: a modo suo, in una nuova veste e, sempre attualissima. Intanto, “Brutta Storia”, il nuovo singolo di Emma Marrone va alla grandissima ed è … una bella storia ascoltarlo, riascoltarlo, cantarlo e ballarlo. Chapeau agli autori: Paolo Antonacci, Olly e al producer July, oltre ovviamente alla stessa Emma.
Stefano Mauri
