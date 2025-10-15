Fedez e la sua Giulia Honegger più innamorati che mai, a Parigi, per il compleanno del rapper

Fedez più innamorato che mai? La relazione con Giulia Honegger , con scritto Leggo e’ pronta per un passo in più. Insieme dalla scorsa estate, i due non si sono più lasciati, ma hanno cercato di mantenere il loro amore molto riservato, limitando al minimo le storie su Instagram insieme.
Il rapper sembra fare sul serio, e, dopo aver presentato la fidanzata ai figli Leone e Vittoria, qualche giorno fa sono partiti per un weekend romantico a Disneyland Paris per festeggiare in anticipo il compleanno di Federico che il 15 ottobre, compie 36 anni. E… nel giorno del 36esimo compleanno di Fedez, Giulia Honegger, via social ha condiviso uno scatto divertente e una caption provocatoria per fare gli auguri al fidanzato, con scritto: “Auguri pu***none”.
Stefano Mauri