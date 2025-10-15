Chiara Ferragni è tornata nel suo vortice, tra viaggi e sfilate, caratterizzando mode e tendenze, con un qualcosa in più

E’ tutto un positivo vortice, con tanti voli e viaggi tra lavoro, speranze e un po’ di meritato relax. Eh già, dopo il ritorno in grande stile, con una marcia in più, alle Fashion Week di Milano e Parigi, la Ferragni è andata nella Capitale, in un breve tour che ha rinominato su Instagram “24 ore a Roma”.

Poi, con partenza all’alba, Chiara Ferragni è volata in Marocco a Marrakech e, soprattutto, l’imprenditrice di Cremona, a modo suo è ritornata, alla grandissima, nel dettare tendenze e mode. Intanto, per rilanciarsi nella moda, nata dalla collaborazione con Rivoluzione Romantica, il brand fondato dai dj Alberto Albani ed Edoardo Bertuccioli, in un trionfo di claim che faranno felici gli “illusi cronici, collezionisti di drammi, sottoni professionisti”, come ha scritto la stessa Chiara Ferragni, prosegue appunto la vendita di felpe, t-shit, cappelli e portachiavi, con slogan tipo “lIlusi da sempre, illusi per sempre”, “Non spaccarmi il cuore (è già rotto abbastanza)” e ancora “World’s best sottona, perché se dici di non esserlo mai stato… Stai mentendo”.

Stefano Mauri