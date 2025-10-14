Ma quanto bella è “Brutta Storia” di Emma Marrone? Cresce sempre più la canzone prodotta da Juli

Ma quanto bella è… “Brutta Storia”, l’ultimo pezzone di Emma Marrone, prodotto da Juli? La canzone, dal sound pop contemporaneo con sfumature romantiche, malinconiche e cantautorali, ecco, arriva in modo immediato e mette in risalto la nuova, particolarissima, incantevole vocalità dell’artista, bravissima e sul pezzo, nel sapersi rinnovare, senza mai perdere la sua magica autenticità. Il brano porta la firma di Emma, Federico Olivieri e Paolo Antonacci, appunto con la produzione di Juli (Julien Boverod), che ne ha curato anche la composizione insieme a Federico Olivieri, la stessa e Paolo Antonacci.



Disponibile, travolgente anche il video del brano, diretto da Bogdan “Chilldays” Plakov e prodotto da Borotalco.tv. A proposito: Emma Marrone si esibirà live il 2 luglio del 2026 sul palco dell’Ippodromo delle Capannelle di Roma, in occasione del Festival Rock in Roma. E lo show si replicherà il 9 settembre all’Ippodromo Snai San Siro per il Milano Summer Festival. I biglietti sono in vendita sul circuito TicketOne. E intanto, “Brutta Storia” cresce, piace ed emoziona sempre più!

Stefano Mauri