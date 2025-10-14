Annalisa col nuovo album “Ma io sono fuoco” (bel lavoro!) è in evoluzione. Verso nuovi qualcosa artistici?

Annalisa

la nuova Raffaella Carrà? Mah, la Raffa nazionalpopolare è unica e ha fatto la storia del mondo dello spettacolo italiano. Annalisa è una Pop Star con tanto da dire e dare e, indubbiamente, a modo suo, ricordando per certi aspetti Raffaella, sta scrivendo pagine importanti nella musica leggera italiana. E Ma io sono fuoco, il suo nuovo album appena uscito, nono della carriera, è un qualcosa di diverso dal suo solito che, allarga gli orizzonti, della cantautrice ligure, verso nuovi qualcosa artistici da scoprire.

Non a caso infatti, l’artista ha detto che, artisticamente, passata l’onda promozionale di “Ma io sono fuoco”, si prenderà una pausa. A proposito, domenica scorsa, Annalisa ha presentato, a “Che tempo che fa”, il suo nuovo lavoro discografico firmato con Davide Simonetta e Paolo Antonacci, cantando “Esibizionista”, esibendo tutta la sua bellezza, mixata con talento, bravura e stile.

Stefano Mauri