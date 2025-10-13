Sarah Toscano e il suo primo album: “Met Gala è il mio biglietto da visita, mi racconto senza filtri”

Ai microfoni di Comingsoon.it, Sarah Toscano ha fatto un bilancio di questi ultimi mesi e presentato il suo primo album ‘Met gala’, anticipato dal nuovo singolo Semplicemente (from the Netflix Series ‘RIV4LI’) feat. Mida. La giovane artista non ha mancato di ricordare le sue indimenticabili e fortunate esperienze nella scuola di Amici e sul palco del Festival di Sanremo: “È stato un anno incredibile, pieno di emozioni, traguardi e cambiamenti. A volte faccio ancora fatica a rendermi conto di tutto quello che è successo in così poco tempo. Nel disco c’è anche una canzone che racconta proprio questo vortice di impegni e di emozioni in cui mi sono ritrovata: ‘Caos’.

È un brano a cui tengo molto perché descrive perfettamente la mia vita in questo periodo: bella, frenetica e piena di movimento. Con Met Gala ho voluto raccontarmi senza filtri, attraverso dieci tracce che mostrano tutte le sfumature del mio mondo interiore: il romanticismo, l’ironia, la malinconia, ma anche tutta l’energia che mi porto dentro. È un disco che considero davvero il mio biglietto da visita, perché arriva dopo due anni di scrittura e di ricerca in studio; Met Gala significa anche voler fare qualcosa e provare di tutto per farcela. Non vuol dire essere davvero al Met Gala, ma sentirsi bene, sentirsi giusti, perfetti in un determinato momento. È quella sensazione di brillare, di vedersi brillare, che inseguo ogni volta che faccio musica. Sarah Toscano”.

Stefano Mauri