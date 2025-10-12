“Ma io sono fuoco”? Annalisa tra elettronica e musica sa sempre emozionare

“E’ uscito ‘Ma io sono fuoco’ di Annalisa. C’è dentro tutto quello che ci piace. Grazie sempre a Paolo Santo (Paolo Antonacci) e ad Annalisa per farmi divertire così tanto e dopo tanti anni non è mai scontato. Grazie a chi ha lavorato a questo disco e tutti gli autori e musicisti che hanno messo un pezzo della loro sensibilità qui dentro. Questo disco è iniziato nel mio vecchio studio per poi finire a Milano. Ci sono stanze diverse e le ricordo tutte“.



Così ha postato via Instagram Davide Simonetta: Artigiano della Musica che sta scrivendo pagine importanti del Pop Italiano. Autore, arrangiatore, compositore e produttore di Bagnolo Cremasco, Simonetta ha iniziato a lavorare (la produzione è tutta sua), alla realizzazione del nuovo album di Annalisa nel suo vecchio ed ex studio di registrazione bagnolese, per poi finire il lavoro nel suo nuovo, avveniristico quartier generale milanese.



Ecco invece una parte delle dichiarazioni della cantautrice, rilasciate dalla diretta interessata, nei giorni scorsi: “Non si può piacere a tutti. Basta essere umani anche negli sbagli. Vedo un sacco di malignità, invito le persone all’empatia. In ‘Ma io sono fuoco’, riprendo l’elettronica di ‘Vortice’, ma qui c’è più umanità, più strumenti reali, più corde. E poi c’è una parte di me che ama e ascolta la canzone della tradizione italiana. Io giudice in un talent? Sì, mi piacerebbe”.

Stefano Mauri